Météo : 47 départements en vigilance orange

Mise à jour 12h30 : ce sont désormais 47 départements qui sont placés en vigilance orange. En plus du sud de la France, toute la zone ouest et centre, Ile-de-France comprise, est désormais en alerte au verglas et à la neige.

Le temps n'est pas encore au réchauffement en France.

Dans tout le pays, les températures restent majoritairement négatives, notamment au nord où la Normandie s'est réveillée avec -6 degrés. Mais Météo France a placé en vigilance orange au vent, au verglas et à la neige 13 départements du sud : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, les Landes, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques et le Var, la Haute-Garonne et le Tarn.

"En matinée, un épisode méditerranéen neigeux se met en place aussi sur le Languedoc et PACA, avec des chutes de neige importantes parfois collantes" prévient Météo France. "On attend sur la journée et la nuit suivante, 5 à 10 cm de neige en plaine languedocienne et dans l'intérieur du Var et des Alpes Maritimes, 10 à 20 cm dans les plaines au nord de Montpellier et sur l'ouest du Gard, et jusqu'à 20 à 40 cm en altitude sur les Cévennes et sur les Alpes provençales, sur le nord de l'Hérault et l'ouest du Gard. Il neige également à basse altitude sur l'est de la Corse une grande partie de la journée."