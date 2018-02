Météo : 45 départements en vigilance orange à la neige et au verglas

Coup de froid sur la France ! Si la neige était attendue, elle se montre plus tenace que prévue. Résultat : 45 départements ont été placés en vigilance orange dans le centre, l'est, jusqu'à l'Ardèche. La neige et le verglas sont concernés par cette alerte. "La perturbation qui remonte de méditerranée va poursuivre son extension vers le nord et sur l'ensemble du massif central" explique météo France. "Au contact de l'air froid présent en plaine depuis la Bourgogne jusqu'en vallée du Rhône, les précipitations continueront de se produire sous forme de neige.

Cette neige tiendra au sol. L'épisode neigeux se propagera du sud vers le nord. Il persistera jusqu'en soirée et début de nuit sur les départements les plus au nord."

La neige est encore attendue, ce mardi, notamment dans le Nord avec un épisode "notable", y compris en Ile-de-France. "Sur l'épisode on attend de 3 à 5 cm, localement 10 cm sur Ile de France. 7 à 15 cm localement 20 cm sur les Pays de Loire" souligne Météo France.