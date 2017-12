Météo : 4 départements en vigilance orange

Prudence dans les Pyrénées. Méteo France a placé en vigilance orange 4 départements : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour des risques d'avalanches. "Depuis mardi soir il a neigé sur les Pyrénées, d'abord au-dessus de 1300m, puis jusqu'en vallée la nuit de mercredi à jeudi. En moyenne, la couche de neige fraîche atteignait ce jeudi matin 40 à 50 cm dès 1500 m sur l'ensemble des massifs des Pyrénées Atlantiques à l'Ariège" souligne l'institut.

"Une nouvelle perturbation, associée à un redoux marqué et encore à des vents forts en altitude arrivera en matinée de vendredi, limite pluie-neige vers 1800 à 2000m poursuit Météo France. "En conséquence, en dessous 2000 m et localement 2200 m le manteau neigeux va s'humidifier. De nombreux départs spontanés d'avalanches de neige humide sont à attendre avec un pic d'activité assez rapidement après le début de la pluie, dès le début de matinée sur les massifs les plus à l'ouest et en cours de matinée sur l'Ariège."