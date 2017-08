Météo : 29 départements en vigilance orange

Une nouvelle fois, une bonne partie de la France sera concernée par les orages. Météo France a placé 18 départements en vigilance orange : : l'Ain, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort, l'Allier, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Puy-de-Dôme. "Des orages parfois violents concerneront les régions allant du Massif-Central, à la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de la région Rhône Alpes et l'Alsace.

Ils seront accompagnés localement de fortes rafales de vent jusque 100 km/h, de grêle de taille ou en quantité importante et de fortes précipitations généralement brèves mais soutenues (40mm en peu de temps)" souligne Météo France.

11 autres départements sont, eux, en alerte canicule, avec des pointes de chaleur dépassant les 40 degrés en PACA et en Corse. "Les températures de la nuit prochaine dans le sud-est et dans la vallée du Rhône seront partout supérieures à 20 degrés parfois de 22 à 23 degrés. Les températures de l'après-midi dépasseront facilement 34 degrés en Lyonnais et Dauphiné, 36 degrés en vallée du Rhône et dépasseront souvent les 38°C en région PACA et en Corse pour les jours à venir" prévient l'institut.