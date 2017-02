Météo : 21 départements en vigilance orange "neige et verglas"

Prudence sur les routes cette nuit et dimanche. Météo France a annoncé une vigilance orange "neige et verglas" pour 21 départements de la moitié nord du pays : l'Aisne, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Sarthe, Paris et tous les départements de la petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Cet épisode météorologique nécessite surtout une grande vigilance sur les réseaux automobiles, puisqu'il sera marqué par des pluies verglaçantes et quelques chutes de neige.

La perturbation va remonter "vers le nord" et "s'étendre vers l'ouest de la France" dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février, prévient Météo France.

De son côté, la chaîne Météo a placé 10 départements en vigilance orange. "Une première dépression couplée à de l'air très froid et instable en altitude glisse sur le nord de la France ce week-end. Elle provoque des phénomènes glissants sous forme de neige qui peut tenir au sol avec un risque de verglas des confins du Poitou aux Pays-de-la-Loire jusqu’en Ile-de-France", écrit la chaîne dans un communiqué.