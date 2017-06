Météo : 18 départements du sud de la France placés en vigilance canicule et orages

Chaud, chaud, chaud. La prudence est de mise ce mardi alors qu’une grande partie sud de La France sera sous le soleil et la chaleur. Météo France prévoit en effet un « épisode de fortes chaleurs en vallée du Rhône et dans la région grenobloise et lyonnaise jusqu’à mercredi » et a ainsi placé 18 départements en vigilance jaune orages et canicule.

L’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, la Haute-Loire, les Landes, la Loire, la Lozère, le Lot-et-Garonne et le Lot et le Puy-de-Dôme sont concernés ce mardi par une vigilance jaune aux orages.

Les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de l'Isère, du Rhône, Vaucluse sont, quant à eux, placés en vigilance jaune canicule.

Le soleil restera majoritaire sur le tiers Nord et autour de la Méditerranée. En basse vallée du Rhône, les températures pourront atteindre jusqu’à 37°. Et les fortes chaleurs pourraient durer. Selon les prévisions de la semaine de Meteo France, "la chaleur s'accentuera mercredi 14, s'amplifiant sur le Sud-Ouest, avec des pointes à 36 °C en plaine. Les 30 °C se généraliseront du val de Loire à la région parisienne, de la Bourgogne à l'Alsace".