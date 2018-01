Météo : 18 départements en alerte orange vent, inondation, neige ou verglas

La vigilance est de mise ce weekend sur une bonne partie du territoire. Météo France Météo a étendu son alerte météo ce samedi en raison de risques de crue, de vents violents ou encore de fortes chutes de neige dans plusieurs départements.

Trois départements du Nord-Est (la Haute-Marne (52), la Meuse (55) et les Vosges (88)) très exposés aux précipitations sont en vigilance orange pour risque de crue, indique Météo France.

En outre, les départements de la Corrèze (19) et la Dordogne (24) ont été ajoutés à la carte de vigilance pour un risque de crue et le littoral des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques (64) pour un risque d’inondation.

Dans le sud du pays, onze départements sont en vigilance orange pour risque de vents violents et neige-verglas : Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Aude (11), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Hérault (34), Isère (38), Pyrénées-Orientales (66), Savoie (73), Haute-Savoie (74) et Var (83).

En Corse, le vent d'ouest va se renforcer tout au long de la journée de samedi, prévient Météo Frane. Il soufflera en tempête dans la nuit de samedi à dimanche, avec des rafales atteignant 160 km/h sur le Cap Corse, 120 km/h dans la région bastiaise, jusqu'à 140 km/h sur le relief et la côte orientale.