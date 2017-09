Merkel a reçu des lames de rasoir et de la poudre blanche dans son courrier

La police a fait cette annonce alors que le scrutin national qui determinera le prochain chancelier se tiendra dimanche. De nombreuses personnalités sont concernées par ces lettres, dont la chancelière elle-même et son mari. Des cadres des partis de droite ont principalement reçu ces menaces.

La poudre à l'examen s'est heureusement révélée n'être pas dangereuse. Cela serait en fait de la poudre de soda, du type de celle qu'on utilise dans les chaînes de restauration rapide.

Le texte en arabe contenait de plus beaucoup de fautes. Certains experts penchent pour une action d'activistes d'extrême-droite, d'autres pour des groupes islamistes indépendants et peu formés.

Le BfV - le service des renseignements allemands - n'a pas encore terminé son enquête et on devrait en savoir un peu plus dans les jours à venir. Même s'il y a fort à parier que cela soit après dimanche.