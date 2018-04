La mère de Vincent Lambert lance un appel à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Véronique Colucci. L’hommage des Enfoirés et de Jean-Jacques Goldman

Après la mort d'un pilote grec, Grèce et Turquie veulent mieux dialoguer

NBA: 62 joueurs non Américains vont jouer les play-offs, un record

Syrie: le risque d'un clash entre Russes et Américains fait frémir

Grèce et Turquie s'engagent à renforcer le dialogue après la mort d'un pilote grec

Syrie: le risque d'un clash entre Russes et Américains fait frémir

NBA: 62 joueurs non Américains vont jouer les play-offs, un record

En savoir plus

Depuis près de cinq ans, la famille est plongée en plein conflit sur l'avenir de Vincent Lambert. Ses parents et une partie de la fratrie sont opposés à la fin de vie de Vincent Lambert. Son épouse, son neveu, des frères et des sœurs sont favorables à l'arrêt des soins. Ils se basent notamment sur les indications des médecins du CHU de Reims.

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation en décembre 2017. Seule Rachel Lambert, sa compagne et tutrice légale depuis 2016, pouvait décider.

Cette décision intervient au terme d'une quatrième procédure collégiale. Un arrêt des traitements sera appliqué sous une période de dix jours. L'hydratation et l'alimentation artificielle de Vincent Lambert seront supprimées. Vincent Lambert est âgé de 41 ans. Il est plongé dans un état végétatif irréversible suite à un accident de voiture.

Il se réveille le matin, et s'endort le soir."

"Mon fils a été condamné à mort. Mon fils n'a pas mérité d'être affamé et déshydraté (…) Vincent est handicapé mais il est vivant. Vincent n'est pas dans le coma, il n'est pas malade, il n'est pas branché (…) Il respire sans assistance.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres