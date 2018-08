La mère de Vincent Humbert, Marie, est décédée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

« Je vous demande le droit de mourir », le livre posthume de Vincent écrit par le journaliste Frédéric Veille, s’était vendu à plus de 300 000 exemplaires

En septembre 2000, à 19 ans, il était devenu tétraplégique, aveugle et muet après un grave accident de voiture. Il avait lui-même adressé une lettre au président Jacques Chirac pour lui demander le droit d’abréger ses souffrances. Le chef de l'Etat lui avait répondu : "je ne peux vous apporter ce que vous attendez".

Marie Humbert, mère de Vincent Humbert, s’est éteinte dans la nuit de samedi à dimanche dans l’Eure, à l'âge de 63 ans. Marie Humbert était hospitalisée depuis plus d’un an dans une clinique de l'Eure où elle luttait contre une maladie, selon une information de RTL.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres