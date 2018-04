Mercenaires russes en Syrie : alors qu'il menait l'enquête, un journaliste fait une chute mortelle depuis son balcon

Qu'est-il arrivé à Maxime Borodine ? Ce journaliste russe de 32 ans, qui travaillait pour le journal "Novyi Dien" (Nouveau Jour) est décédé dimanche 15 avril après avoir chuté depuis du balcon de son appartement, situé au cinquième étage, à Ekaterinbourg, dans l'Oural, relate LCI. Transporté à l'hôpital, il est mort après trois jours de coma. Si les autorités parlent d'un suicide, son journal dément.

Des hommes en treillis sur son palier ?

Le journaliste d'investigation, spécialiste des questions de corruption, avait récemment fait état de la mort de mercenaires russes en Syrie, des employés d'une société militaire privée connue sous le nom de "Groupe Wagner".

L'appartement du défunt étant fermé de l'intérieur, les autorités ont privilégié la thèse du suicide. "Il n'y a pas de raisons d'ouvrir une affaire criminelle. Plusieurs versions sont à l'étude, dont celle de l'accident, mais il n'y a aucun signe montrant qu'un crime a été commis", a assuré le Comité d'enquête local à l'agence TASS ce lundi, refusant plus tard de répondre à l'AFP.

La rédactrice en chef du journal où Maxime Borodine exerçait, Polina Rumyantseva, a indiqué qu’elle ne croyait pas à la thèse du suicide. Pour cause, un élément troublant rapporté par l'un de ses amis, qui assure l'avoir eu au téléphone le jour du drame. Il explique que Maxime Borodine l'a appelé pour lui dire qu'un homme armé se trouvait sur son balcon et que d'autres, en tenue de camouflage et portant des masques, se trouvaient sur son palier. Le journaliste l'avait rappelé quelques heures plus tard pour lui signifier que les individus en question n'étaient que des membres des services de sécurité participant à un exercice. Ouf !