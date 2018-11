Menaces contre Macron : le commando voulait le poignarder mercredi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tensions diplomatiques entre Trump et Macron

FC Barcelone: Dembélé écarté du groupe, Messi et Umtiti aptes

Pas de gagnant à l'Euromillions, mais cinq codes My Million

Immeubles effondrés à Marseille : plus personne sous les décombres

En savoir plus

"On est vraiment intervenus juste avant une action imminente. Il a l'air de monsieur Tout-le-monde, il aurait pu y arriver", précise à France 2 une source proche de l'enquête.

Six personnes - cinq hommes et une femme, âgés de 22 à 62 ans - ont été interpellées mardi. Deux d'entre eux ont été remis en liberté.

Les quatre suspects dans l'affaire du projet d'attaque visant Emmanuel Macron sont passés aux aveux, selon France 2. Lors de leur garde à vue à la DGSI, ils ont expliqué leur intention de frapper lors des commémorations du 11-Novembre. Plus précisément, le plan de Jean-Pierre B., le meneur présumé du groupe, était de poignarder le président mercredi dernier à Charleville-Mézières lors d'un bain de foule qu'aurait pris le chef de l'État.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres