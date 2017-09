La menace qui pèse sur la liberté d'expression des militaires

Onze officiers généraux ont signé le lundi 15 septembre une tribune en exclusivité sur Boulevard Voltaire. Celle-ci a été publiée ce lundi 18 septembre. Selon les auteurs de la missive, la récente démission du chef d’état-major des armées (CEMA), le général Pierre de Villiers "a mis en évidence le fossé qui s’est progressivement installé entre le politique et le militaire" et a "révélé et confirmé avec force la menace qui pèse dorénavant sur l’expression des militaires". Ainsi, ils estiment que des autorités politiques "ne supportent manifestement pas que la haute hiérarchie militaire lance des signaux d’alerte qu’elles considèrent comme des critiques de l’action de l’État et qu’elles jugent contraires au devoir de réserve". Ce comportement de l'exécutif inquiète le monde militaire.

Des généraux sanctionnés

Ils justifient le comportement du général Pierre de Villiers par le fait que le chef d'État-Major des armées français (CEMA) doit "informer les représentants de la nation sur les capacités réelles des forces armées et sur la nécessité d’une cohérence des moyens alloués avec les missions assignées". Ils n'hésitent pas à charger l’autorité politique laquelle, selon eux, "utilise depuis trop longtemps les budgets des forces armées comme une variable d’ajustement pour combler ses manquements en matière de gestion des comptes publics".

Ils comparent ensuite la situation vécue par l'ex-chef d'État-Major à celle de plusieurs généraux à commencer par le numéro trois de la gendarmerie, le général Bertrand Soubelet. Auditionné en 2014 par la commission de l'Assemblée nationale, il avait déclaré "que la politique pénale était en décalage avec les infractions relevées et il soulignait, en conséquence, les difficultés rencontrées au quotidien par les unités de la gendarmerie dans la lutte contre la délinquance". Résultat : "mutation dans un placard, c’est-à-dire une véritable censure valant finalement sanction", déplorent les généraux dans leur tribune, rappelant notamment la sanction du général Vincent Desportes en 2010. En cause, son interview au Monde dans laquelle il avait manifesté son désaccord sur la politique menée par les États-Unis, et par voie de conséquence par la France, en Afghanistan. "L’autorité politique affichait ainsi sa volonté de mettre un couvercle sur l’expression des militaires, et notamment des généraux", fustige les auteurs de la missive.

Les généraux n'oublient pas de rappeler "l’arrestation mouvementée du général Christian Piquemal à Calais, le 6 février 2016, au cours d’une manifestation organisée dans le cadre des Journées européennes contre l’islamisation et l’invasion migratoire ?". "Plusieurs autres généraux en 2e section étaient directement menacés de sanction par courrier officiel, au mois de mars 2016, après avoir pris" sa défense, "ou après avoir signé collectivement une lettre ouverte" à François Hollande "lui rappelant ses devoirs à l’égard de la nation, ou après avoir fait état de leurs critiques sur la gestion de la crise de Calais par le gouvernement et en alertant sur ses conséquences".