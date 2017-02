Même mis en examen, François Fillon pourrait rester candidat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JO-2024: slogan anglais de Paris-2024, une polémique "made in France"

Basket: un classique entre l'Asvel et Pau-Orthez en demies de Leaders Cup

Biathlon: belle revanche pour les Bleues, l'Allemagne et Dahlmeier au top

JO-2024: slogan anglais de Paris-2024, une polémique "made in France"

En savoir plus

Selon RTL, François Fillon serait prêt à continuer la bataille, quelque soit la décision du parquet financier. "Même si je suis mis en examen, rien ne m'arrêtera", lâche-t-il en privé. Déjà ses premiers soutiens semblent approuver cette solution, comme Eric Ciotti, ce vendredi sur Europe 1. "François Fillon est déterminé. Il a la volonté de mener cette campagne vers la victoire, quels que soient les aléas, quelles que soient les attaques qu'il subit. On ne se laissera pas voler cette victoire", affirme le député.

François Fillon a-t-il parlé un peu trop vite en assurant qu'il renoncerait à la présidentielle en cas de mise en examen ? Cette promesse, lancée sur TF1 au début du PenelopeGate, pourrait bien être un sacré boulet au pied du candidat de droite. Le parquet financier a d'ores et déjà exclu un classement sans suites, laissant apparaitre un véritable risque de poursuite.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres