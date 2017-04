"Même Hitler n'a pas utilisé d'armes chimiques" estime le porte-parole de Maison blanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"En toute franchise, j'ai fait par erreur un commentaire inapproprié et manquant de sensibilité au sujet de l'Holocauste et il n'y a aucune comparaison", a-t-il finalement déclaré sur CNN. "Pour cela, je présente mes excuses. C'était une erreur de faire cela".

Les Démocrates mais aussi les associations juives sont montés au créneau pour critiquer les propos du porte-parole de la Maison Blanche et notamment l'utilisation du terme "son propre peuple" qui laisse entendre une distinction entre Juifs et Allemands.

Forcément interrogé, quelques minutes plus tard, sur cette comparaison douteuse, le porte-parole a tenté de se justifier : "En ce qui concerne le gaz sarin, Hitler n'a pas utilisé de gaz sur son propre peuple de la même façon qu'Assad" précise-t-il. "Je sais qu'il les a apportés dans les centres d'Holocauste [sic]. Mais je parle de la façon dont Assad les a utilisés, quand il est allé dans les villes et les a lâchés sur des innocents, au milieu des villes... Merci de la clarification".

Le point Godwin, lorsque la discussion finit par évoquer Hitler ou les nazis, est à manier avec prudence. Sean Spicer l'a appris à ses dépens, lundi soir à la Maison blanche. Le porte-parole du président souhaitait appuyer la cruauté de Bachar al-Assad, accusé par les Etats-Unis d'avoir utilisé des armes chiques contre son peuple. Pour Sean Spicer, le président syrien est donc pire qu'Hitler. "Pendant la Seconde guerre mondiale, on n'a pas utilisé d'armes chimiques" avance-t-il. "Même une personne aussi abjecte qu'Hitler n'est pas tombée assez bas au point d'utiliser des armes chimiques.

