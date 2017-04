Des membres de Sens commun pourraient intégrer le gouvernement de François Fillon

A quoi ressemblerait le gouvernement du président Fillon ? Des fidèles, probablement des sarkozystes et… des membres de Sens commun ? "Pourquoi pas ?" a jugé le candidat sur Radio J."Ils font partie des hommes et des femmes qui sont des Français fiers de leur pays, attachés à leurs traditions, pour lesquels j'ai beaucoup de respect." Il en a profité pour critiquer "une partie des commentateurs et des élites politiques" accusés "de classer les Français et de jeter une forme de discrédit sur certains d'entre eux".

Sens commun, émanation politique de la Manif pour tous, soutient le candidat de la droite depuis juillet 2016 et a pesé dans la victoire face à Alain Juppé. Ce dernier avait d'ailleurs tenté d'en faire un boulet pour François Fillon. "Je me sens plus proche du Pape François que de Sens commun ou de la Manif pour tous" expliquait-il, lors de l'entre deux tours de la primaire. Sens commun avait aussi organisé le rassemblement du Trocadéro qui avait relancé la campagne.