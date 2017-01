Mélenchon, Philippot, Valls... retrouvez le best-of des réactions politiques de la matinée

Alors que son livre-programme "L'Avenir en commun marche bien en librairie, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de France Inter ce mercredi matin. Le candidat à la présidentielle de "la France insoumise" a d'abord tiré à boulets rouges sur le PS. "Voilà dix ans que je dis que le Parti socialiste est dans une impasse programmatique. Désormais, cela apparaît clairement aux yeux de tous." Plus surprenant, il a également évoqué le nouveau président américain, Donald Trump. "Je me réjouirais de traiter avec Trump. Il se place du côté des Américains, et moi je me placerais du côté des Français. En quelques jours nous réglerions les questions du Tafta et du Ceta".

Florian Philippot était lui invité de Territoires d'Infos sur Public Sénat et Sud Radio. Le numéro 2 du Front national a condamné le « choix politique » des banques de refuser de prêter au parti frontiste. "Les banques ne prennent aucun risque en nous prêtant de l’argent car nous aurons nos parrainages et nous aurons plus de 5%" estime-t-il. "Ce choix est un choix de discrimination politique, et ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas aux banques de décider qui peut être candidat dans les meilleures conditions ou candidat dans des conditions plus difficiles".

Au micro de RTL ce mercredi matin, Manuel Valls est revenu sur différents points de son programme, qu'il a présenté mardi à la maison de la Chimie, à Paris. Il a notamment abordé la question de la défiscalisation des heures supplémentaires. Une mesure mise en place par Nicolas Sarkozy en 2007 et supprimée par François Hollande en 2012. "C'est vrai que cette suppression n'avait pas été comprise et c'est normal, parce qu'elle apportait un réel supplément de pouvoir d'achat aux 9 millions de salariés et fonctionnaires, et parfois ouvriers et agents de maîtrise. Je veux rétablir cette mesure car il y a eu un sentiment de frustration, un sentiment qu'on ne prenait pas en compte ceux qui travaillaient davantage".

