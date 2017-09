Mélenchon ne comprend pas pourquoi on qualifie Maduro de "tyran" et de "dictateur" ... mais pas Merkel ou Cazeneuve

Du Mélenchon dans le texte. Invité ce mardi matin de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, le leader de la France insoumise a abordé le sujet de la politique national, expliquant vouloir "faire tomber la politique" d'Emmanuel Macron. Mais le parlementaire a aussi commenté l'actualité internationale et comparé la France et le Venezuela sur la question des sanctions contre les forces de l'ordre.

"Combien y-a-t-il de gens en France qui sont en prison parce qu'ils ont utilisé de manière disproportionnée la force ?

Combien ? Zéro", a-t-il lancé. "Rémi Fraisse est mort par hasard. À Bure, le gars a reçu une grenade par hasard. Personne n'est en prison, aucune procédure. Au Venezuela, il y a 33 policiers qui sont en prison pour usage disproportionné de la force, il y en a 13 qui sont en procès. Alors c'est une dictature".

L'ancien responsable socialiste, désormais député des Bouches-du-Rhône, a ensuite évoqué…Angela Merkel et Bernard Cazeneuve. "Quand madame Merkel interdit un site d'extrême gauche en Allemagne parce qu'elle l'accuse d'utiliser des cocktails Molotov et d'appeler à ça, c'est exactement ce que fait Maduro contre certains blogs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous expliquez que madame Merkel est un tyran et un dictateur ? Est-ce que vous expliquez que monsieur Cazeneuve est un tyran et un dictateur parce qu'il a fait tirer sur des gens dans la nuit ? Qui est-ce qui a donné les ordres ? Quand on est en politique, on assume".