Pour Christophe Deloire (RSF) : «Mélenchon favorise une société de propagande et de manipulation»

Dans une tribune publiée dans le Parisien, le secrétaire général de Reporters sans frontières, critique le leader de la France insoumise qui, selon lui, a rejoint "la cohorte de politiques qui nourrissent la haine du journalisme" .

"C’est en France, en réalité, qu’a été inaugurée la mobilisation populaire pour la liberté de la presse, avec la mobilisation de centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris le 11 janvier 2015" selon Christophe Deloire qui évoque l'attentat contre la rédcation de Charlie Hebdo.

Et Deloire ajoute "Selon un sondage réalisé il y a quelques semaines pour les Assises internationales du journalisme, 92 % des Français considèrent que le journalisme est un métier utile, notamment utile pour la démocratie et la liberté d’expression (84 %)"

Il regrette ensuite, qu'au moment où la liberté de la presse est remise en cause dans de nombreux pays où "des responsables politiques jettent l’opprobre sur les journalistes. Le dernier en date, Jean-Luc Mélenchon, est monté aux extrêmes en écrivant que la haine contre les médias et ceux qui les animent est juste et saine, qualifiant la presse de première ennemie de la liberté d’expression".