Mélenchon et Macron : union sacrée contre les journalistes

L'un et l'autre se présente comme les deux pôles de la politique actuelle, mais les faits prouvent qu'ils savent s'entendre. Surtout quand il s'agit de pointer du doigt ceux qui sont responsables de tous à leurs yeux : les médias.

Emmanuel Macron avait déjà été remarqué par sa tirade contre le Figaro, qu'il jugeait dans un entretien donné au Point trop lié aux lobbys militaire. Cette fois-ci, c'est toute la profession qui en prend pour son grade. Le Chef des Armées s'en est pris lundi 4 septembre à un journaliste lors d'un déplacement en Moselle. Celui-ci lui posait des questions sur sa façon de gérer son image et son rapport à la presse. Il s'est montré alors très agacé, déclarant que les médias ne parlaient que d'eux-même et pas assez des Français et de la France.

Juste avant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait devancé en fustigeant la classe médiatique, coupable selon elle d'un lynchage en règle contre sa collègue Raquel Garrido. L'occasion d'ailleurs pour lui de charger la presse politique, coupable de se parer d'une soit-disant objectivité qu'il ne reconnaît pas.