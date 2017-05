Mélenchon convoqué par la justice pour diffamation envers la Société Générale

Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise (LFI) aux élections législatives à Marseille, sera convoqué le 26 juin par un juge à la suite d'une plainte de la Société générale pour diffamation. L'ex-candidat à la présidentielle a annoncé cette nouvelle ce mercredi dans un communiqué, informant "qu'il se rendra à la convocation comme n'importe quel citoyen le fait en pareil cas sauf madame Le Pen".

"Je me place donc sous la protection des électeurs"

"La banque Société générale me poursuit en diffamation pour avoir pointé sa responsabilité dans le scandale d'évasion fiscale des Panama Papers il y a un an. J'avais alors qualifié ses dirigeants de 'menteurs' et demandé qu'ils soient châtiés pour avoir menti devant une commission d'enquête parlementaire", explique-t-il.

Pour le leader de La France Insoumise, cette convocation tombe bien puisqu'elle est annoncée "en pleine campagne des législatives". "En votant le 11 juin pour les candidats de La France insoumise, les Français voteront pour mettre au pas la finance et éradiquer la fraude et l'évasion fiscales", estime Jean-Luc Mélenchon. "La finance pense que la présidence Macron crée un environnement favorable pour organiser la chasse à ses opposants. Je me place donc sous la protection des électeurs".

En 2016, les Panama Papers avaient révélé que la Société générale avait ouvert 979 sociétés offshore entre 1977 et 2015. Une perquisition avait été menée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) au siège de la banque française en avril 2016.

>>> À lire aussi : La République En Marche considérée comme le mouvement politique ayant le meilleur projet pour les élections législatives 2017 (39% des Français) devant La France Insoumise (27%) et Les Républicains (24%)