Mélenchon : "la bande à Valls est totalement intégrée à la fachosphère"

Jean-Luc Mélenchon a, une nouvelle fois, fait parler de lui à l'Assemblée nationale. La raison ? Le député de Marseille devait siéger dans la commission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, sous les ordres de… Manuel Valls. Pas question pour lui. Jean-Luc Mélenchon a donc envoyé une lettre acerbe au président de l'Assemblée nationale pour lui signifier sa démission de la commission. "Il s’est révélé cependant qu’un accord d’origine inconnue a décidé de confier la présidence de cette mission à monsieur Manuel Valls" explique le député.

"On ne saurait faire choix plus inapproprié. Monsieur Valls est un personnage extrêmement clivant, qui suscite de forts rejets du fait de sa proximité avec les thèses ethnicistes de l’extrême droite."

"Nous en voyons un signe supplémentaire quand nous l’entendons accuser notre groupe de complaisance pour les assassins islamistes" poursuit-il. "Nous voulons donc marquer notre désapprobation totale du choix d’un tel personnage."

La réaction de l'intéressé ne sait pas faite attendre. Sur Twitter, Manuel Valls a dénoncé un texte "ignoble et outrancier" et un "mépris" pour les Calédoniens. "Tous les républicains ont un devoir de vigilance face à ses thèses et prises de position. Personne ne peut laisser passer cela."

Dernier acte en date, toujours sur Twitter. "Dorénavant, la bande à Valls est totalement intégrée à la fachosphère et à sa propagande" affirme Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.