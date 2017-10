Mélenchon aurait traité Valls de "nazi" et "d'ordure"

Décidément, l'ambiance devient de plus en plus chaleureuse entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. Dernièrement, les noms d'oiseaux avaient déjà volé : "gugusse", "ignoble personnage", "islamogauchiste"... Mais le ton est encore monté d'un cran. Alors qu'ils devaient participer tous les deux à une mission d'information parlementaire, les deux hommes se seraient cordialement écharpés à l'Assemblée nationale, d'après des informations du Canard enchaîné.

Vers 17h, le 3 octobre dernier, le leader de la France insoumise croise Manuel Valls dans la salle de la commission des lois du Palais Bourbon , un peu avant le début d'une réunion sur la Nouvelle-Calédonie. "Moi, je ne m'assied pas à côté de ce nazi", aurait alors fustigé Jean-Luc Mélenchon, avant de rejoindre la partie opposée de la salle et de poursuivre ses injures: "Tu n'es qu'une ordure! Un pauvre type! Une merde!". "Mais tu es complètement fou, tu vas te calmer!" rétorque Manuel Valls. Présent sur les lieux, le député PS David Habib intervient pour interrompre l'Insoumis: "Arrête ton numéro… tu n'es vraiment qu'un connard".

Voilà, voilà...