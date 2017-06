Mediapart révèle une autre affaire immobilière de Richard Ferrand

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Si c'était le cas, l'actuel ministre de la cohésion des territoires aurait ainsi réussi une sacrée culbute : acquérir un bien immobilier avec l'aide de fonds publics, en conserver une partie à la fin de son mandat, en revendre une autre à des concurrents politiques", indique Mediapart, précisant que cette "opération" est "légale mais pas bien éthique". En effet, en 2012, l’Assemblée nationale n’interdisait pas aux députés d’utiliser leur IRFM pour payer des remboursements. Depuis 2015, ce n'est plus possible. Contacté par Mediapart, Richard Ferrand, arrivé en tête dimanche dans la 6ème circonscription du Finistère, n'a pas voulu donner suite à ces nouveaux soupçons de "mélanges des genres".

Sous le coup d'une enquête préliminaire, Richard Ferrand n'est pas sorti de l'auberge. Selon Mediapart, le ministre de la Cohésion des territoires serait impliqué dans une autre affaire immobilière qui pose question. Le site d'information révèle qu'il aurait pu s'enrichir suite à la revente, en septembre 2016, d'un morceau de sa permanence parlementaire (acquise en 2012 via un emprunt, quatre mois après son arrivée à l'Assemblée nationale) à la fédération PS du département, alors qu’il venait de rejoindre En Marche !.

