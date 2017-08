Mediapart accuse deux ministres d'être en vacances chez un ex-trafiquant de drogue

En cette période estivale, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics et Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat de la Transition énergétique et solidaire, passent de reposantes vacances dans une villa de 180 m2, "Les pieds dans l’eau", située non loin d'Ajaccio et loué 4000 euros la semaine. Enfin reposantes….pas tant que cela. Car d'après un article de Mediapart, cette villa appartient à une ancienne miss Corse, également compagne de Gilbert Casanova. Or, cet ancien président de la chambre de commerce d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud s’est vu condamné en 2005 pour abus de biens sociaux et banqueroute frauduleuse.

En 2010, il a été aussi condamné à huit ans de prison ferme pour un trafic de cannabis entre le Maroc et la France.

"Je tombe des nues !" aurait déclaré Sébastien Lecornu au site."Cette villa a été louée par des amis de l’Eure, avec qui nous partageons les frais de location. Je ne connais pas les propriétaires. Je dors et je bois du rosé, je commence juste à déconnecter. Vous êtes la première personne à me parler de cela !". "Si la police nous avait dit ne pas y aller, j'aurai évidemment suivi le conseil", aurait indiqué pour sa part Gérald Darmanin.

Mais selon Mediapart, qui se réfère à une source policière, les services de police chargés de la protection des personnalités ont dès le 21 juillet repéré le problème, mais leurs alertes auprès de la préfecture de Corse-du-Sud et de Matignon seraient restées sans suite. N'ayant pas apprécié le ton de l'article, Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter, qu’avec Sébastien Lecornu, ils allaient déposer plainte pour diffamation contre les accusations de Médiapart.