Le Média : Sophia Chikirou mise en demeure par les deux autres cofondateurs

Le feuilleton continue au Média. Mardi 21 août au soir, Libération indiquait sur son site que le psychanalyste Gérard Miller et le producteur Henri Poulain, deux des trois cofondateurs de la web-télé, ont adressé, le 14 août dernier, une "mise en demeure" à Sophia Chikirou.

Les deux hommes souhaiteraient ainsi que leur ancienne collaboratrice rembourse un paiement effectué le 25 juillet dernier au travers de la société de production liée au Média, et adressé à Mediascop, la société personnelle de Sophia Chrikirou.

La mise en demeure demande, dans le même temps, que l'ancienne directrice du Média renonce au règlement, non effectué, d'une autre facture d'un montant de 67 000, et émise le 27 juillet dernier.

Le courrier s'accompagne également d'une menace, puisque Gérard Miller et Henri Poulain affirment leur intention de porter plainte pour "abus de biens sociaux" contre leur ancienne collaboratrice si cette dernière ne donne pas suite à ces requêtes d'ici le 31 août.

"Cette lettre consiste à nier l’intervention de Mediascop entre septembre 2017 et juillet 2018. Toutes les pièces prouvant la mauvaise foi et l’hypocrisie de Miller et Poulain sont entre les mains de mon avocat. Elles démontrent que, dès octobre 2017, un prévisionnel réalisé par Anaïs Feuillette [compagne de Miller, ndlr] prévoit une dette de 80 000 euros envers Mediascop", a précise Sophia Chikirou auprès de Libération.