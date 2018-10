"Le Média" dépose plainte contre X pour vol après le départ de Sophia Chikirou

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le 3 août dernier, dans un mail adressé à Hervé Jacquet, le président de l'association Le Média, Sophia Chikirou écrivait à ses anciens partenaires : "plutôt que d’accuser, de jacasser, souvenez-vous de la politesse. Et souvenez-vous de qui je suis : celle qui vous permet aujourd’hui de faire les malins en vous ayant donné une importance que vous n’auriez jamais dû avoir."

Lundi, Sophia Chikirou a enregistré une vidéo dans laquelle elle remet en question la sincérité des dirigeants du Média: "Je suis accusée d’un vol commis il y a plus de trois mois, on peut se demander comment la direction actuelle du Média s’aperçoit du vol trois mois après". Elle s'interroge : "Est-ce qu’il n’y a pas eu une certaine intention d’en rajouter, de salir ?"

C'est Aude Lancelin, l'actuelle directrice du "Média" qui l'a confirmé à l'AFP, la chaine a porté plainte contre X pour vol après le départ de Sophia Chikirou. Mardi matin, Franceinfo et Mediapart avaient révélé qu'après avoir quitté ses fonctions en juillet dernier, l'ex-directrice de la Web TV avait été invitée à rendre ses clés des locaux. Elle avait alors déclaré les avoir "perdues". Entre temps, une "intrusion sans effraction" a été constatée dans les bureaux de la chaîne. Un classeur contenant les factures de la SPDLM (la société de production du Média), une broyeuse à documents et environ 3.000 euros de matériel vidéo ont disparu.

