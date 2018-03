"Le Media" : les départs se multiplient du côté de la webtélé proche des Insoumis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trois morts à cause de melons contaminés

Le ministre Gérald Darmanin porte plainte pour "dénonciation calomnieuse" après les accusations d'une femme France Bleu Nord et France Bleu

Attaque meurtrière à Ouagadougou : un nouveau bilan fait état de 8 morts et 12 blessés

Au moins un mort et un disparu dans une avalanche

Ce samedi, un article du Monde révèle que deux autres journalistes, Catherine Kirpach et Léa Ducré, ont officialisé en interne leur départ. Le Huffington Post explique de son côté qu'une source interne a confirmé ces départs et que le contexte est "compliqué pour tout le monde". Cette source évoque "une belle aventure" qui se gâte notamment du fait d'une "communication mal orchestrée depuis le début".

