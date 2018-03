Mayotte : la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée dans l'île

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts en sept ans (OSDH)

11h20 L'UE maintient ses sanctions contre des Russes et des rebelles ukrainiens AFP

Une héritière turque et ses amies tuées dans un crash aérien en Iran

En savoir plus

Mais, la crise sera difficile à calmer. L’intersyndicale et le Collectif des citoyens de Mayotte avaient déclaré que la ministre des Outre-mer n'était "pas la bienvenue" lui reprochant sa "méconnaissance du territoire". Ils espéraient le Premier ministre voire le président de la République. De son côté, Annick Girardin sera notamment accompagnée du général Lambert Lucas, commandant de la gendarmerie outre-mer.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres