Mayotte : le gouvernement veut un statut extra-territorial pour la maternité

Benjamin Griveaux estime aussi qu'il faut "mettre autour de la table les élus locaux, les sociaux-professionnels, le monde économique, l'administration" de Mayotte et "repartir de zéro".

Il explique que le gouvernement ne veut pas "changer le droit du sol comme le propose Laurent Wauquiez" car "modifier un droit qui est inscrit depuis des générations dans notre droit et auquel la France est très attachée, qui est la tradition française, c'est pas le bon moyen de répondre à cette situation".

Il a expliqué que "10.000 naissances par an, dont 70% issues de parents étrangers, pour être clair venant des Comores pour l'immense majorité d'entre eux, c'est une vraie difficulté".

La maternité de Mayotte, la plus grande de France en nombre de naissances, pourrait voir son statut évoluer. Le gouvernement réfléchit en effet à "un statut extra-territorial" afin que les naissances qui y ont lieu n'y "permettent pas obligatoirement d'obtenir la nationalité française", a déclaré le porte-parole du guovernement, Benjamin Griveaux, au Grand Rendez-vous de CNews, Europe 1 et Les Echos.

