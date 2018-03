Mayotte : le gouvernement nomme un nouveau préfet

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a décidé de nommer un proche au poste de préfet de Mayotte. Après 6 semaines de crise sur l'île, Dominique Sorain, ex-directeur de cabinet de la ministre, va donc se rendre sur place "accompagné d'une équipe interministérielle qui viendra renforcer les services de l'Etat sur place".

"Autour du délégué, l’équipe interministérielle sera en lien direct avec élus, acteurs du mouvement social, société civile et présentera, dans un délai d’un mois, un train de mesures sociales et économiques en faveur du développement et du redressement de Mayotte" a souligné la ministre sur Twitter.

Voilà 6 semaines que l'île est touché par un vaste mouvement de grève, lié à l'insécurité qui règne sur l'île.