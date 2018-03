Mayotte : "il faut qu'on puisse surmonter tous les clivages" affirme le candidat LR

Cela ressemble à un cadeau empoisonné pour Elad Chakrina. Le candidat LR pour la législative partielle a reçu le soutien de Marine Le Pen. Interrogé par France Info, il préfère minimiser l'importance de cet acte. "Moi je dis que je ne partage pas les idées du Front national, mais par contre je veux que Mayotte puisse réussir" explique-t-il. "La réussite de Mayotte passe par sa sécurité, la lutte contre l'immigration illégale parce que vous avez officieusement plus de 60% de la population qui a une situation irrégulière.

Maintenant, il faut surtout qu'on puisse surmonter tous les clivages et que l'on puisse s'unir pour défendre la cause de Mayotte."

Selon lui, il ne faut pas comparer la situation à Mayotte avec les celle de la métropole. "A Paris, ce sont beaucoup de commentaires. Ici, c'est une autre réalité et quand on le vit, la situation est différente" souligne Elad Chakrina. "Par contre, qu'on ne vienne pas nous raconter que parce qu'il y a des idées qui sont véhiculées en Europe en matière de lutte contre l'immigration illégale, nous avons ici les mêmes idées. Non, les Mahorais ne sont pas racistes, nous ne sommes pas xénophobes, nous savons faire la part des choses."

"Ce qui est important ce ne sont pas des alliances, mais avant tout de construire un territoire qui est déjà fragile et ce territoire qui est fragile, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se retrousser les manches et commencer un peu à arrêter les polémiques stériles qui, finalement, ne nous rendent absolument pas service" insiste le candidat.