Mayotte : un "accord de principe" trouvé

"Les trois escadrons de gendarmerie qui ont été envoyés à Mayotte depuis le début du mouvement vont rester jusqu'à l'été prochain" s'est félicité Salim Nahouda, secrétaire général de la CGT Mayotte. Deux autres escadrons sont attendus pour "lutter contre toutes les bandes organisées et les malfaiteurs de l'île dès que nous aurons levé les barrages."

L'insécurité et l'immigration venue des Comores étaient les points cruciaux de la protestation à Mayotte.

Fermez le ban ? Les mouvements syndicalistes et la ministre des Outre-mer ont annoncé avoir trouvé "un accord de principe" pour mettre fin à la grève généralisée qui touche Mayotte depuis plusieurs jours. "Sur ce territoire, l'Etat se renforcera (...) sur l'ensemble des questions qui m'ont été posées", a déclaré Annick Girardin, avant de repartir vers Paris. "J'ai pris l'engagement que l'ensemble des forces arrivées sur ce territoire (...) seront aux côtés des citoyens pour garantir la sécurité de tous."

