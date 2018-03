Matteo Renzi quitte le Parti Démocrate

Après avoir enregistré un échec cinglant aux élections législatives, le Parti Démocrate encaisser ce lundi 5 février la démission de Matteo Renzi. Le désormais ancien secrétaire du parti a déclaré à la presse que le PD a subi une "défaite claire et évidente" et qu'il "est évident dans ces conditions que j'abandonne la direction du parti" et qu'il ne se représenterait pas au prochain congrès du parti. Un congrès qui devrait se tenir dans les prochaines semaines dans lequel il faudra choisir "non pas un régent désigné dans un boudoir mais un secrétaire élu par des primaires".

Pour l'avenir du Parti Démocrate, Matteo Renzi a dressé le constat amer que l'Italie aujourd'hui est dans une situation dans laquelle " ceux qui ont gagné clairement les élections n’ont pas les voix pour gouverner" mais que le PD ne sera pas la "béquille" d’un "gouvernement antisystème" et préfèrera s'inscrire dans une opposition raisonnable qui votera "oui" "à tout ce qui pourra servir l'Italie". Quant à son avenir personnel, l'ancien Premier secrétaire a expliqué qu'il allait se satisfaire de son nouveau rôle de sénateur de Florence.