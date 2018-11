Un gendarme de la Garde républicaine retrouvé mort dans les jardins de Matignon

Une terrible nouvelle est arrivée en provenance de l'Hôtel de Matignon ce lundi matn. Un gendarme se serait suicidé. Le corps sans vie d'un membre de la Garde républicaine a été retrouvé dans l'enceinte de l'Hôtel de Matignon.

Cette information a été confirmée par le service de communication du Premier ministre.

Le gendarme de la Garde républicaine était affecté aux services de vidéosurveillance du commandement militaire. Son arme de service a été retrouvée à ses côtés.

Selon le communiqué, "le procureur de la République de Paris a été immédiatement avisé et il a saisi l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale".

Edouard Philippe, qui se trouve actuellement en Nouvelle-Calédonie après sa visite au Vietnam, a exprimé tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux camarades du gendarme décédé ainsi qu'à l'ensemble du personnel de Matignon.