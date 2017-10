Massacre à Las Vegas : la petite-amie du tueur est "dévastée" et ne soupçonnait rien

Elle-même n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Mariou Danley, la petite-amie de Stephen Paddock, auteur de la fusillade meurtrière de Las Vegas, est arrivée en avion des Philippines, mardi 3 octobre, pour être entendue par les enquêteurs, en tant que "témoin d'intérêt". "Il y a un peu plus de deux semaines, Stephen m'a dit qu'il avait trouvé un billet à bas prix pour les Philippines et qu'il voulait que je fasse un voyage là-bas pour voir ma famille. Comme tous les Philippins qui vivent à l'étranger, j'étais heureuse à l'idée de rentrer chez moi, voir ma famille et mes amis", a-t-elle expliqué dans sa déclaration, lue par son avocat Matthiew Lombard.

Elle a précisé que pendant qu'elle était aux Philippines, son petit-ami - "un homme gentil, attentif, tranquille" - lui a transféré de l'argent "en disant que c'était pour que j'achète une maison pour moi et ma famille. J'étais reconnaissante, mais inquiète que ce voyage inattendu" dans son pays natal "puis l'argent soient une manière de rompre avec moi".

"Il ne m'est jamais venu à l'esprit en aucune façon qu'il planifiait des violences contre quiconque", a-t-elle ajouté, soulignant se sentir "dévastée par les morts et les blessés". À ce stade de l’enquête, Marilou Danley, 62 ans, n'a été ni arrêtée ni inculpée.