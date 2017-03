Martine Aubry tacle les "recettes du passé qui n’ont jamais marché" d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Van Biesbroeck confirme que l’Eurostadium est mort et enterré pour Anderlecht

Un député russe homophobe veut interdire la Belle et la Bête

Sénégal: 12 morts dans une collision entre un bus et un minibus

La maire de Lille a rappelé son soutien à Benoît Hamon, le seul à avoir "une vraie réflexion sur l'avenir". "Je pense que toutes les sorties qu'il vient de faire, montrent qu'il est sur les sujets d'avenir, 'comment créer des emplois pour demain et quelle forme pour le travail ?' (...), je pense qu'il est le candidat qui va le plus loin pour réfléchir à la société de demain".

"Ce sont les recettes du passé qui n'ont jamais marché et je trouve qu'il y a une certaine indécence pour celui qui a été ministre de l'Economie (...) de dire 'Je demande un peu de responsabilité aux chômeurs, aux retraités et aux salariés' (...). Il ne les connaît pas, il connaît mieux le milieu de la City", a-t-elle estimé.

La maire de Lille estime que l’ancien ministre de l’Economie entend a "continuer à faire une loi El Khomri puissance 100" et veut "continuer à détricoter le code du travail et la protection des salariés".

"Je dis souvent 'quand c'est flou il y a un loup et là c'était une meute de loups. Mais maintenant, on sait, son programme est affiché (...) son programme économique. Je dirais que ce sont les programmes libéraux anglo-saxons des années 80", a-t-elle dit.

