Martine Aubry étrille la politique "brutale" d'Emmanuel Macron

Alors que le chef de l’Etat doit prononcer ce mardi un discours consacré à sa politique de la ville, il s’est fait remonter les bretelles lundi 13 novembre au soir par Martine Aubry, la maire de Lille. A l’issue de la rencontre entre le président de la République et les élus locaux à la préfecture de Lille, la socialiste a déclaré que "ce n’était pas des retrouvailles, le président de la République a décidé de rencontrer un certain nombre d’élus et donc je crois qu’on a eu un langage, je dirais de ‘vérité’".

"Ce n’est pas une politique qui va mener vers la croissance et vers l’emploi"

"Je suis totalement sceptique car je pense réellement que ce n’est pas une politique qui va mener vers la croissance et vers l’emploi. C’est une politique souvent brutale, par exemple les mesures sur le logement social", a-t-elle fait valoir. Sur BFMTV, Martine Aubry a ajouté qu’avec les élus, ils n’ont "pas eu le temps de parler de l’ISF [avec Emmanuel Macron] mais quand on enlève autant au logement social pour baisser de quatre milliards l’ISF, on peut se demander où est l’intérêt économique, où est la modernité si ce n’est le clientélisme dont il nous parle lorsqu’il nous parle des élus locaux."

L’Elysée a annoncé qu’Emmanuel Macron veut "agir dès maintenant avec des mesures concrètes pour améliorer le quotidien" des 5 millions de personnes qui habitent dans les 1.514 quartiers les plus pauvres, appelés "quartiers de la politique de la ville".