Marseille : une voiture fonce sur des abribus, un mort

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attentats en Espagne: le suspect en fuite "est dangereux et pourrait être armé"

Une voiture a foncé dans deux abribus, ce lundi main, à Marseille. Une personne, une femme de 42 ans selon la Provence, est morte après avoir été renversée, dans le quartier de la Valentine. Une autre a été blessée par la même voiture dans le quartier de la Croix-Rouge. Le conducteur, un Français âgé de 35 ans, a été arrêté, apparemment dans une voiture ou une camionette volée, quelques instants plus tard sur le Vieux-Port. Il est connu pour des délits de droit commun. Toujours selon La Provence, qui cite une source policière, souligne que l'homme présenterait des "problèmes psychologiques avérés".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres