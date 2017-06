Marseille : le PS a mis son siège en vente

La fédération du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône a annoncé ce vendredi la mise en vente son siège situé dans le centre-ville de Marseille, au 58 de la rue Montgrand.

Ce "bâtiment de quatre étages d'un côté et de deux de l'autre, répartis sur 1 400 mètres carrés" sera mis à prix "entre 3,2 millions et 3,6 millions d'euros", a déclaré à l'AFP le secrétaire général de cette fédération, Michaël Bruel, évoquant une solution "douloureuse" visant à combler les difficultés budgétaires de la direction nationale du parti accrues après les élections présidentielle et législatives.

>>>> À lire aussi : Coma avancé pour le PS : qui est encore en situation de relever le parti après la claque promise aux législatives ?

"Après des discussions entre le bureau local et la direction nationale pour savoir quelle était la meilleure des solutions", les socialistes ont décidé de vendre ce bien immobilier acquis il y a 35 ans, a ajouté le secrétaire général PS dans le département.

"Force est de constater que Paris doit faire des efforts budgétaires colossaux", a poursuivi Michaël Bruel, expliquant qu'une agence immobilière allait bientôt être mandatée pour assurer la vente.

La fédération socialiste des Bouches-du-Rhône "recherchera des locaux une fois que la vente aura été faite", des "locaux plus humbles pour un personnel qui sera moins nombreux".