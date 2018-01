Marseille : Un an de prison avec sursis et une forte amende pour Dominique Tian

Dominique Tian, premier adjoint au maire de Marseille, et principal candidat à la succession de Jean-Claude Gaudin dans le fauteuil d'édile, a été condamné ce vendredi à un de prison avec sursis, une amende de 1,45 million d’euros et trois années d’inéligibilité. L'ancien député Républicain était jugé pour "déclaration mensongère de patrimoine" et "blanchiment de fraude fiscale". Il était soupçonné d'avoir eu deux comptes en Suisse et évité les impôts liée à la succession de son père. Il avait profité d'une circulaire ministérielle en 2014 pour régulariser sa situation, contre une amende.

Sauf que le tribunal lui a rappelé sa condition d'élu et son devoir d'exemplarité. Et a multiplié l'amende, au grand dam du condamné. "La juge multiplie par cinq l’amende requise, c’est un déni de justice qui ne me laisse pas d’autre choix" a-t-il critiqué, soulignant qu'il refusait de démissionner de son poste. Candidat à la succession de Jean-Claude Gaudin, cette condamnation pourrait mettre un terme à ces ambitions. Il a néanmoins annoncé qu'il faisait appel.