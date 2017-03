Marseille : un nouveau règlement de compte fait un mort

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Van Biesbroeck confirme que l’Eurostadium est mort et enterré pour Anderlecht

Un député russe homophobe veut interdire la Belle et la Bête

Sénégal: 12 morts dans une collision entre un bus et un minibus

Cinq coups de fusil à pompe ont été tirés : la victime, originaire du quartier, a tenté de s'enfuir et s'est effondrée une centaine de mètres environ après le lieu des tirs. L'homme est décédé avant l'arrivée des secours.

Un homme de 21 ans a été tué par balles en pleine rue, vendredi soir dans le troisième arrondissement de Marseille. Une personne a été interpellée par la police plus tard dans la soirée, à Septèmes-les-Vallons, où la voiture des tueurs a été retrouvée, en feu, a indiqué le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

