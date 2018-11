Marseille : une huitième victime a été retrouvée sous les décombres ce vendredi avant l'organisation d'une marche blanche ce samedi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ecotaxe : des bonnets rouges condamnés à verser plus de 200 000 euros à l’Etat

F1 Brésil: Mercedes et Bottas en pointe

Entre Etats-Unis et Chine, des différends, des mises en garde mais pas de "guerre froide"

Les habitants vont se réunir ce samedi lors d'une marche blanche afin de rendre hommage aux victimes. Cette mobilisation va être organisée ce samedi à Marseille, entre 15 heures et 18 heures.

Parmi les victimes, six d'entre elles ont été identifiées comme des locataires du 65, rue d'Aubagne.

Après l'effondrement de trois immeubles rue d'Aubagne dans le centre de Marseille, le corps d'une huitième victime a été découvert. Cette information a été dévoilée par le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. Le corps de cette femme s'ajoute à la dépouille de sept autres victimes (cinq hommes et deux femmes).

