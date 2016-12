Marseille : un ex-interne en médecine soupçonné d'apologie du terrorisme présenté à la justice

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Belgique L'IRM annonce du verglas et du brouillard sur tout le pays jusqu'à vendredi midi L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé jeudi soir un avertissement en raison de verglas attendu sur tout le pays dans les prochaines heures.

New-York: les policiers autorisés à porter barbe et turban

Le pétrole baisse un peu après des chiffres mitigés sur les stocks US

Le suspect travaillait depuis trois ans dans les services hospitaliers de la ville de Marseille, et avait réalisé un stage d'internat en orthopédie à La Timone entre mars et octobre. Il se serait radicalisé en fréquentant certains membres de la mouvance radicale, a ajouté une source proche de l'enquête.

L'ex-interne, âgé de 29 ans, avait été expulsé de Turquie le 25 décembre et placé en garde à vue à la sous-direction antiterroriste (SDAT), à Levallois-Perret.

Confiée à un juge d'instruction, une information judiciaire a été ouverte pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle" et "apologie du terrorisme" par le parquet de Paris, qui a requis le placement en détention provisoire du suspect.

Après avoir été expulsé de Turquie, un ex-interne de l'hôpital de la Timone à Marseille, a été présenté jeudi 29 décembre à la justice en vue d'une possible mise en examen. Le jeune homme est soupçonné d'apologie du terrorisme, et suspecté d'avoir voulu rejoindre la zone irako-syrienne, a expliqué une source judiciaire citée par l'AFP.

