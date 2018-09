Marseille est la ville la plus dangereuse d'Europe (selon un sondage américain)

Voilà qui ne va pas arranger les affaires de l'office du tourisme marseillais. Selon un sondage réalisé par le site américain Numbeo et repéré par la Provence, la cité phocéenne serait la ville la plus dangereuse d'Europe, devant Naples et Catane, où sont implantés les réseaux mafieux siciliens.

Pour arriver à cette conclusion, Numbeo, qui se présente comme la plus grande base de données participative sur les villes du monde, a demandé aux internautes de répondre à des questions en fonction de leur ressenti: "Avez-vous eu peur en marchant de nuit dans la ville?", "Avez-vous eu peur d’être agressé ou volé", etc.

Au niveau européen, Paris se place en huitième position ; Toulouse et Lyon sont plus bas, aux 42e et 61e places.

Si l'on élargit le spectre au niveau mondial, les internautes placent Marseille au 44e rang mondial (sur 327), derrière Dar es Salaam en Tanzanie et devant Tonwsville en Australie. La ville la plus dangereuse du monde serait San Pedro Sula, au Honduras.