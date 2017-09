Marseille : deux touristes américaines victimes d'une attaque à l'acide chlorhydrique

Nouvelle attaque attribuée à une "déséquilibrée" ce dimanche à Marseille. En pleine gare Saint-Charles, quatre touristes américaines d'une vingtaine d'années qui se trouvaient en transit entre Marseille et Paris, ont été aspergées d'acide chlorhydrique par une inconnue, rapporte le journal local La Provence. Deux d'entre elles, âgées de 20 et 21 ans, ont été hospitalisées après avoir été touchées au visage.

Les faits se sont produits peu après 11 heures et auraient été commis par une femme âgée de 41 ans, qui est restée sur place et a été placée en garde à vue. "De source policière, on évoque le geste d'une déséquilibrée", écrit La Provence.

Celle-ci n'aurait proféré aucune menace terroriste, selon la police.