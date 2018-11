Marseille : deux immeubles s'effondrent, les secours mobilisés pour retrouver d'éventuelles victimes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le président de l’UMAV à cœur ouvert "On a foulé aux pieds nos statuts et notre règlement au profit d’un magistrat, cela ne passera pas’’

— Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) 5 novembre 2018

🔴 URGENT - Effondrement d'un immeuble rue d'Aubagne à #Marseille . Aucune information sur de potentielles victimes. @Prefet13 ouvre immédiatement une cellule de suivi à la préfecture avec @prefpolice13 et @MarinsPompiers

Les marins pompiers ont été informés de l'effondrement à 9h du matin et sont mobilisés sur le terrain.

Selon un premier bilan, deux personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital.

Un terrible incident s'est déroulé ce lundi à Marseille. Deux immeubles jumelés se sont effondrés, au 63 et au 65 rue d'Aubagne, dans le Ier arrondissement de la cité phocéenne. Les immeubles en question comptaient 12 logements.

