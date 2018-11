Marseille : un cinquième corps a été retrouvé sous les décombres des immeubles effondrés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

07:15 DRAME «Un amour impossible» rend Christine Angot plus aimable Catherine Corsini confie à « 20 Minutes » son admiration pour Christine Angot, dont elle porte à l’écran « Un amour impossible », au cinéma le 7 novembre…

Ocasio-Cortez, benjamine du Congrès et espoir de l’aile gauche du parti démocrate

En savoir plus

Selon les autorités, entre cinq et huit personnes étaient présentes au moment des faits. Trois personnes sont donc encore portées disparues.

Un des bâtiments, au numéro 65, n'était pas fermé et abandonné. Neuf appartements étaient occupés.

Deux immeubles de la rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles, se sont effondrés lundi, vers 9h du matin. Un autre immeuble voisin est tombé quelques heures plus tard, lors des opérations de secours.

Quatre victimes, les corps de deux femmes et deux hommes, avaient déjà été extraites des gravats mardi.

Le bilan vient de s'alourdir ce mercredi. Un cinquième corps a été retrouvé, aujourd'hui vers 6h, dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés deux jours plus tôt dans le centre de Marseille. Cette information a été révélée par le procureur Xavier Tarabeux.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres