Marseille : une bombe explose devant les locaux de l'Action française

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Natation: Camille Lacourt décroche le titre sur 50 m dos pour sa dernière course

Les adieux en or de Camille Lacourt à la natation

Crise du Golfe : l'Arabie saoudite et ses alliés "prêts à un dialogue" sous conditions avec le Qatar

Orages : vigilance orange maintenue pour six départements – Le Dauphiné Libéré

Pays-Bas: la plus grande raffinerie d'Europe est en feu

En savoir plus

Son local, situé près du "quartier alternatif" de La Plaine a déjà été visé par plusieurs manifestations et violences, notamment de la part des groupuscules se prétendant antifascistes.

L'Action Française, courant né pendant l'affaire Dreyfus, dont le maître à penser est l'écrivain et journaliste Charles Maurras, a fait sa réapparition ces dernières années à Marseille.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres