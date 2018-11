Marseille : "aucune nouvelle victime" dans les décombres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Immeubles effondrés à Marseille : plus personne sous les décombres

Monaco-PSG: Tuchel n'a pas encore tranché entre Buffon et Areola

Trump et Macron jouent l’apaisement avant les commémorations du 11-Novembre

Yémen: les combats font rage à Hodeida, le plus grand hôpital repris aux rebelles

Vendredi, le corps d'une huitième victime a été découvert. Le corps de cette femme s'ajoute à la dépouille de sept autres victimes (cinq hommes et deux femmes). Toutes les victimes ont été identifiées. Parmi elles, six étaient des locataires du 65, rue d'Aubagne.

Les recherches se terminent à Marseille, après l'effondrement de trois immeubles, lundi rue d'Aubagne. "Nous avons terminé les opérations de secours et de recherche", a déclaré le vice-amiral Charles-Henri Garié, commandant des marins-pompiers de la ville. "Nous avons fouillé l'intégralité des décombres à la main, pierre par pierre".

